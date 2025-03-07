2025-03-07 20:54:09 - المصدر: ايشان

روى شهود عيان من داخل سوريا، ما يحصل مع العلويين هناك، على يد جيش الجولاني، إذ أُبيدت أسرٌ بالكامل.. ويقول الشهود لـ “إيشان”، إن “فصائل الجولاني، اقتحمت مجلس عزاء للعلويين في الساحل، كان مُقاماً على شخص توفي قبل يومين بسبب المرض، ولم يعطوا أي فرصة للمعزين، حتى أبادوهم بالكامل”. المصادر من الساحل السوري، تقول، إن […]

ظهرت المقالة “فواجع العلويين”.. أسرٌ تُباد بأكملها ومصادر تروي لـ “إيشان” حجم الكارثة أولاً على ايشان.



