2025-03-07 20:54:09 - المصدر: ايشان

أصدرت مستشارية الأمن القومي، بياناً ردت فيه على هبوط طيران أمريكي في مطار النجف، لتحرير “مختطفة”، فيما أشارت إلى أن الطيران كان بموافقة العمليات المشتركة، وجاء مع وصول فريق استطلاع لوفد أمريكي، سيزور النجف ويلتقي الحكومة المحلية. وذكرت المستشارية في بيان ورد لـ “إيشان”: “نؤكد ما قلناه بخصوص ما حصل في مطار النجف الأشرف ، […]

ظهرت المقالة رواية رسمية لهبوط أمريكي في مطار النجف وعلاقته بـ”المختطفة” أولاً على ايشان.



