حصري.. إجراءات عراقية عاجلة إثر تطورات "مقلقة" في سوريا

2025-03-07 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذت السلطات العراقية، مساء الجمعة، جملةإجراءات عاجلة، على خلفية انهيار الأوضاع في سوريا، وذلك استناداً إلى معلوماتاستخبارية عسكرية دقيقة لما يجري من أحداث في عدد من البلدات والمدن السورية.

وقال مصدر استخباري، لوكالة شفق نيوز، إن "عميد ركنمن الفرقة / 4 حرس جمهوري سابقا في جيش نظام بشار الأسد، قام بتشكيل مجلس عسكري ضدإدارة الشرع، كما شكلت قوات مسلحة درزية وكوردية ضد الإدارة الحاليةبدمشق".

وبحسب المصدر الاستخباري العراقي، يأتي ذلك تزاماً معهجوم موسع من الادارة الحالية على ساحل اللاذقية، في وقت جرى رصد ضربات جوية يعتقدأنها روسية لإحباط تقدم مسلحين تابعين لإدارة الشرع صوب مناطق العلويين".

ووفق المصدر، فإن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، تدعم حالياًمقاتلين يحملون جنسيات أجنبية، مقابل اللواء التاسع لحرس الحدود العراقي".

وبناءً على ما وردت من معلومات، أكد مصدر حكومي عراقي، صدورجملة توجيهات من بغداد، تتضمن اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والانتباه الشديد علىطول الشريط الحدودي مع سوريا".

وتضمنت التوجيهات، وفق المصدر، الذي تحدث للوكالة، إخبارالمديريات الأمنية بشكل آني عن أي موقف طارئ والإشراف على تهيئة قوة احتياط، وتفعيلومتابعة عمل الكاميرات الحرارية، فضلاً عن تهيئة الأسلحة الساندة والنواظيرالليلية".

وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية، قد كشف بوقت سابق من يومالجمعة، لوكالة شفق نيوز، عن تزايد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة والمدنين جراءالمعارك التي حصلت يوم أمس بين قوات الأمن السوري ومسلحين موالين لرئيس النظامالسابق بشار الأسد.

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم أمس الخميس، بين القواتالحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عنسقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.