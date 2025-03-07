2025-03-07 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسببت موجة الأمطار، يوم الجمعة،بغرق الطرقات الرئيسية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، فضلا عن تعرضمخيمات النازحين في الأنبار للأضرار بسببها.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، غرقالطرقات في العاصمة بغداد، وبالتحديد منطقة الكرادة خارج، حيث غمرت المياه الطرقاتوساوتها بالأرصفة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن"نفق الجسر المعلق خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى قطعالطريق من تقاطع الخرطوم باتجاه نفق الزيتون، بسبب ارتفاع منسوب المياه داخلالنفق"

وفي كربلاء، تكرر المشهد ذاته، حيث غرقتالطرقات، وبلغ منسوب المياه لإطارات العجلات، فضلا عن تحول بعض الطرق إلى طينية،وخاصة غير المعبدة منها.

وقد ورد لوكالة شفق نيوز، فيديو، يظهر غرق مخيمبزيبز في محافظة الأنبار، حيث دخلت المياه إلى الخيام، ما أدى لتضرر محتوياتها.

ولم تسلم طرقات محافظة بابل أيضا من الأمطار،حيث غرقت وتساوت المياه مع الأرصفة، وخاصة الرئيسية منها.

وعلى إثر موجة الأمطار، أعلنت قيادة عملياتبغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إستنفار كافة الجهود وارسال العجلاتالاختصاصية "الحوضيات"، لإسناد الدوائر الخدمية لسحب مياهالامطار".

من جانبه، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "الاستنفار الخدمي التام لكافة الدوائرالخدمية والدفاع المدني والاسعاف الفوري، وندعو الاهالي لعدم التنقل بين الاقضيةوالنواحي لغاية الصباح وخاصة في الطرق الخارجية".

وأكد "لا توجد مخاطر للسيول والامطارطبيعية في الشريط الحدودي، ودوائر المجاري والدوائر الساندة لها متواصلة حتىالصباح لتصريف مياه الأمطار".

وفي المثنى، فقد أعلن فريق المتابعة الطارئبالمحافظة، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجويةوإستمرار هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق المحافظة، ندعو جميع المواطنين إلىتقليل الحركة خارج المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتكم وتجنباً لأيمخاطر قد تنجم عن تجمعات المياه أو السيول".

وأكد أن "كوادر الدوائر الخدمية فيالمحافظة، وبتوجيه مباشر من المحافظ، في حالة إستنفار تام لمعالجة الأضراروالمشاكل التي سببتها الأمطار، والعمل على تصريف المياه وإعادة الأوضاع إلىطبيعتها بأسرع وقت ممكن".