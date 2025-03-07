نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج قرار مستقل

2025-03-07 21:50:03 - المصدر: واع

متابعة ـ واعأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج تدريجيا كان قرارا مستقلا، ولا ترتبط الدعوات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الأسعار بهذا القرار.وأوضح نوفاك للصحفيين، أن "القرار جاء مع بدء موسم ارتفاع الطلب على الوقود في فصلي الربيع والصيف"، مشيرا إلى أن "القرار تم اتخاذه فعليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم تأكيده في بداية مارس/اذار 2025، مما يعني أن تأثيره على أسعار النفط لم يكن كبيرا".وأضاف، أن "القرارات الطوعية كانت دائمًا ذات طابع مؤقت، وفي النهاية يجب استعادة الإنتاج، وكما ترون، فإن الأسعار ليست متقلبة بشكل كبير".وأشار نوفاك إلى أن "مجموعة "أوبك+" لديها القدرة على خفض أو زيادة الإنتاج حسب الحاجة"، مبينا أنه "في هذه الحالة، هناك مبرر لاستعادة الإنتاج جزئيا بسبب ارتفاع الطلب، ولكننا سنراقب الوضع، وإذا كان هناك اختلال في السوق، ففي يدنا دائما التراجع عن القرار".وعن احتمالية تغيير القرار قبل أبريل/ نيسان، أوضح نوفاك أن "القرار يحتاج إلى اتخاذه قبل شهر على الأقل، حيث يتم بالفعل تحديد أحجام الإنتاج والتصدير لشهر أبريل 2025".وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد أكدت في بيان خلال الأسبوع الجاري "خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان 2025 بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى للمجموعة منذ عام 2022".