2025-03-07 21:50:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر أمني في شرطة ذي قار عن تعرض شخص لإصابة بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة نشبت بين مجموعة من الأشخاص في سوق الشيوخ جنوب الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية إن الحادث أسفر عن إصابة شخص في منطقة البطن، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفاد...

