لأول مرة في العراق: زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك في مستشفى الناصرية للقلب

2025-03-07 21:50:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:سجل مستشفى الناصرية للقلب إجراء أول عملية لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك في العراق، وذلك لمريضين كانا يعانيان من تلف الحزمة الكهربائية للقلب وتباطؤ شديد في ضربات القلب. وبحسب بيان صادر عن دائرة الصحة، تابعته شبكة أخبار الناصرية، فإن العملية تمت بنجاح تحت إشراف الدكتور محمد...

