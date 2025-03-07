2025-03-07 22:09:04 - المصدر: ايشان

أكدت إيران، الجمعة، رفضها التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل سياسة “الضغوط القصوى” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ ولايته الأولى. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه “لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى”، في إشارة إلى العقوبات والتدابير الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران. […]

ظهرت المقالة لن نتفاوض تحت الضغوط.. رد سريع من إيران على رسالة ترامب “الودية” بشأن العلاقات الثنائية أولاً على ايشان.



