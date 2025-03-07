اتحاد الكرة يؤجل مباريات دوريات الفئات العمرية بسبب سوء الأحوال الجوية

2025-03-07 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، تأجيل جميع مباريات دوريات الفئات العمرية المقررة ليوم غد السبت، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وبحسب بيان للاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، جاء هذا القرار كإجراء احترازي لضمان سلامة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، وبيّن الاتحاد أن الموعد الجديد لإقامة المباريات سيتم تحديده لاحقاً، مع الأخذ في الاعتبار تحسن الظروف الجوية وملاءمة الأجواء لإجراء المباريات بشكل آمن.







