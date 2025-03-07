الكشف عن موعد إعلان مدرب الزوراء الجديد

2025-03-07 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يمضي نادي الزوراء لكرة القدم بعمليات المفاضلة بين المدربين لاختيار أحدهم، لقيادة الفريق في الموسم الحالي 2024/ 2025 من دوري نجوم العراق.

وكانت إدارة الفريق قد أقالت المدرب عصام حمد، بعد الخسارة من الميناء في دوري الـ16 من بطولة كأس العراق، وهو ما أسهم في توديعهم البطولة، ليقود الجهاز الفني المساعد الفريق، على إثر هذا الخروج المحبط.

وقالت مصادر مطلعة، ان: "إدارة النادي العراقي تواصل مفاوضاتها مع المدرب المصري مؤمن سليمان مدرب الأهلي بنغازي الليبي الحالي، إذ يعد المصري هو المرشح الأول لقيادة دكة بدلاء فريق الزوراء خلفًا لعصام حمد، لاسيما وأن سليمان يعرف الدوري العراقي جيدًا بسبب تجاربه السابقة مع فريقي الشرطة والقوة الجوية، لذلك تفضل إدارة الزوراء جلب المدرب بأسرع وقت، ولكن العائق الوحيد يتمثل في آلية فسخ عقده مع الفريق الليبي".

وأضافت: "إدارة النوارس رشحت مجموعة من أبنائها السابقين، ليكونوا ضمن الجهاز الفني المساعد للمدرب مؤمن سليمان، ومن بينهم اللاعب السابق حسام فوزي، لكن ذلك لم يتم حسمه حتى الآن مع المدرب المصري، الذي لديه بعض الشروط، التي تعمل إدارة النادي على تنفيذها لأنها ترغب بشدة في تعيينه على رأس الجهاز الفني، على الرغم من وجود أسماء أخرى مرشحة لقيادة الفريق في الموسم الحالي، إلا أن سليمان هو الأقرب للمنصب، إذ قدمت إدارة الفريق عقدًا يمتد لأكثر من موسم".

وأكملت المصادر: "إدارة النادي العراقي رشحت الصربي الكسندر إليتش كخيار ثان في حال تعثرت صفقة سليمان، إذ سبق للمدرب أن قاد الشرطة العراقي أيضًا، فضلًا عن ترشيح أسماء تدريبية أخرى في الوطن العربي، ولكن الإدارة استقرت على المصري والصربي، ليكون أحدهما مدربًا للزوراء في الموسم الحالي والقادم، لا سيما وأن الهيئة الإدارية لم تقتنع حتى اللحظة بأي اسم من المدربين المحليين المتاحين لقيادة الفريق".

وأتمت "إدارة النادي تنتظر فترة توقف دوري نجوم العراق من أجل الإعلان عن المدرب الجديد للفريق، حيث يستمر حيدر عبيد في منصبه كمدرب مؤقت، وكذلك فإن الإدارة تريد الاحتفاظ بخدماته، إذ ربما سيكون موجودًا ضمن الجهاز الفني المساعد الجديد الذي سيشرف على الفريق".

ويحتل فريق الزوراء، يحتل المركز الثاني في دوري نجوم العراق، برصيد 43 نقطة، متخلفًا عن المتصدر فريق زاخو بفارق نقطتين فقط، وذلك بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.