العمليات المشتركة: نقل موظفين بواسطة طائرتين مروحيتين لمطار النجف جاء بطلب رسمي

2025-03-07 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أن نقل موظفين بواسطة طائرتين مروحيتين لمطار النجف الأشرف جاء بطلب رسمي.وذكرت القيادة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق يسعى جاهداً لكي يعزز انفتاحه مع جميع الدول العربية والصديقة لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومن بين هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية التي طلبت سفارتها في العراق، ومن خلال القنوات الرسمية العراقية زيارة محافظة النجف الأشرف في الأول من آذار الجاري سبقتها بأيام عملية نقل موظفين بواسطة طائرتين مروحيتين لغرض الاستطلاع والتنسيق ووضع برنامج الزيارة والتي جاءت بعد تقديم طلب رسمي من السفارة ذاتها الى وزارة الخارجية العراقية، ومرت هذه الموافقة حسب السياقات المعتمدة من سلطة الطيران المدني والى الدفاع الجوي العراقي من ثم قيادة العمليات المشتركة".وأضاف البيان، أن "الوفد ضم أعضاء من السفارة الأمريكية الذي زار المحافظة بعجلات دبلوماسية ، وقد بدء الوفد زيارته الى محافظ النجف الأشرف، كما زار معهد العلمين للدراسات العليا والمعهد التعليمي، بالإضافة إلى غرفة التجارة هناك".وأكد البيان أن "هذه الزيارة تأتي بناء على تنسيق وعمل تجاري علمي أكاديمي سياحي مع الجهات الحكومية في محافظة النجف الأشرف والمؤسسات التي شملتها هذه الزيارة، إذ جرت بكل انسيابية ولم تشهد اي اعتداء على الوفد الزائر او حماياته او اي شيء من هذا القبيل".وتابع البيان: أنه "ومن خلال المتابعة لاحظنا ان هناك جهات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حاولت الترويج للعديد من الاقاويل والقصص الكاذبة بعيداً عن الحقيقة التي يجب معرفتها من مصادرها الرسمية حصراً".