كوادر الجهد الخدمي للحشد الشعبي تستنفر لسحب مياه الامطار في بغداد

2025-03-07 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاستنفرت كوادر الجهد الخدمي للحشد الشعبي ، لسحب مياه الامطار في بغداد.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "كوادر الجهد الخدمي للحشد الشعبي استجابت لمناشدات أهالي عدد من المناطق في العاصمة بغداد بعد الهطول الغزير للأمطار، حيث تم استنفار 135 منتسبًا وتسخير الآليات والمعدات اللازمة لمعالجة تجمعات المياه وتحسين انسيابية الطرق".وأضاف، أنه "تم تسخير 20 صهريج لسحب وتصريف المياه و4 كناتر لإزالة التراكمات وتسهيل الحركة، فضلا عن عجلتين نوع “كرين” لرفع العوائق الثقيلة وسحب الاليات المعطلة في الشوارع بسبب الامطار ، بالإضافة إلى تنكر وقود لضمان استمرارية عمل الآليات".وتابع: "كما تم تخصيص ورشة صيانة متنقلة لصيانة الآليات في الشوارع وضمان استمرارية عملها بكفاءة وورشة ضلاعة لدعم الآليات وإصلاح الأعطال الطارئة".