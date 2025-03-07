التجارة: أكثر من 10 ملايين مواطن حدثوا البطاقة التموينية ذاتيا

2025-03-07 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 ملايين مواطن حدثوا البطاقة التموينية ذاتيا في 7 محافظات.وقال وكيل وزارة التجارة ستار الجابري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التحديث الذاتي بالبيت دون اي مراجعة إلى دوائر وزارة التجارة للبطاقة التموينية واعتماد الوطنية تسير بشكل سلس وسريع وتفاعل كبير"، موضحا أنه "خلال اسبوع تم تحديث مليونين ونصف في بغداد وحدها".وأضاف الجابري، أنه "وفي سبع محافظات (بغداد وواسط وصلاح الدين وميسان والديوانية والأنبار وديالى) وخلال اسابيع، تم تحديث أكثر من عشرة ملايين فرد من مجموع عشرين مليون فرد ، (تحديثاً ذاتيا ً)".وتابع" لو أن هذه الأعداد تراجع الوزارة من أجل التحديث هل هناك شوارع او ساحات او دوائر او موظفون بإمكانها ان تستقبل هذه الأعداد الكبيرة وخلال الفترة الزمنية القليلة".وأشار إلى أن" عدد المحدثين يتجاوز احيانا في اليوم الواحد أكثر من 500 ألف مواطن في بغداد وحدها، ناهيك عن بقية المحافظات الـ 6 المتبقية"، مؤكدا أنه "عن قريب جدا سيتم الإطلاق في عموم المحافظات وبقية الفعاليات من إضافة او شطر او نقل وغيرها، وايضا ستكون ذاتيا دون مراجعة أي فرع من فروع الوزارة".