وزير الداخلية يوجه باستنفار جميع الجهود لسحب مياه الأمطار

2025-03-07 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، باستنفار جميع الجهود لسحب مياه الأمطار.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه جميع الدوائر الاختصاصية في مقدمتها خلية الأزمات والكوارث والمديرية العامة للدفاع المدني وباقي التشكيلات باستنفار جهودها بالتزامن مع الظروف الجوية التي تمر على البلاد وتساقط كميات كبيرة من الأمطار".وأضاف البيان، أن" الدوائر المعنية استنفرت جميع إمكانياتها وقدرات كوادرها البشرية والآلية لسحب مياه الأمطار من الشوارع في بغداد والمحافظات ،كما شرعت بتخصيص الأليات الحوضية، بالإضافة إلى استخدام المضخات المتصلة بالآليات والمنفصلة، لسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية".وأشار الى، أن" هذه الخطوة تأتي لتقديم الدعم الإضافي إلى دوائر البلدية بما يساهم في مساعدة المواطنين".