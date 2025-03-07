وزير الداخلية يدخل على خط الأزمة.. توجيه عاجل لمجابهة الأمطار في العراق

2025-03-07 22:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، (7 آذار 2025)، توجيها عاجلا لمجابهة الأمطار في العراق.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان الشمري "وجه جميع الدوائر الإختصاصية في مقدمتها خلية الأزمات والكوارث والمديرية العامة للدفاع المدني وباقي التشكيلات بإستنفار جهودها بالتزامن مع الظروف الجوية التي تمر على البلاد وتساقط كميات كبيرة من الأمطار".

وأشار البيان الى، ان "الدوائر المعنية، استنفرت جميع إمكانياتها وقدرات كوادرها البشرية والآلية لسحب مياه الأمطار من الشوارع في بغداد والمحافظات".

وأضاف "كما شرعت هذه الدوائر بتخصيص الأليات الحوضية، بالإضافة إلى استخدام المضخات المتصلة بالآليات والمنفصلة، لسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة، في خطوة لتقديم الدعم الإضافي إلى دوائر البلدية بما يساهم في مساعدة المواطنين".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات منذ عدة ساعات أمطاراً بين المتوسطة والغزيرة مع دخول البلاد في ذروة الحالة الجوية الممطرة ما تسببت بغرق مناطق سكنية وشوارع رئيسة وفرعية.

وتوقعت الأنواء الجوية، مساء اليوم ان تتراجع شدة الأمطار بعد ظهر غد السبت وتنحسر اعتباراً من الأحد المقبل.







