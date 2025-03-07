تأجيل مباراة النفط والقاسم بسبب الأحوال الجوية

2025-03-07 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة النفط والقاسم ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تم تأجيل مباراة النفط والقاسم ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي.وأضاف، أن "الموعد الجديد للمباراة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".