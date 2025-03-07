2025-03-07 23:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقام زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر،مساء الجمعة، مأدبة إفطار لجميع نواب التيار الصدري في الدورات النيابية السابقة،بواقع أكثر من 200 نائب ينحدرون من كتل "الأحرار" "سائرون""الصدرية" في منطقة الحنانة ضمن محافظة النجف.

وكشف مصدر في الحنانة، لوكالة شفق نيوز، أن "الصدرشارك نوابه مأدبة الافطار وتحدث مع الحضور عن أحوالهم وأوضاعهم فقط، من دون أنيتطرق أو يطرح أمر المشاركة بالانتخاباتالنيابية القادمة من عدمها"، مشيراً إلى أن "لقاء الصدر بنواب تيارهالوطني الشيعي أمر طبيعي وهي رسالة لأتباعه بانه قريب منهم".

وعن المشاركة بالانتخابات وعودة الصدر للعمل السياسي، قالالمصدر، إن "الأمر رهن بالصدر وليس لأتباعه ومن ينتمون لخطه سوى تنفيذ أوامره،وما يشاع خلاف ذلك مجرد تكهنات استفزازية".

من جانبه، قال النائب السابق عن سائرون، رياض الساعدي، للوكالة،إن "زعيم التيار الوطني الشيعي شاركنا الإفطار فقط"، رافضاً الحديث عما دار بالحنانة، واكتفىبالقول إنه "إفطار جماعي للصدر وجميع نوابه السابقين".

إلى ذلك، ذكر مقربون من الصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "استضافةالصدر لجميع نواب تياره السابقين والمستقيلين وأعضاء هيئته السياسية، إنما هيرسالة تشير الى احتمالية كبيرة لمشاركة التيار الوطني الشيعي بالانتخابات النيابيةالقادمة، وفق قواعد وخطط جديدة تحقق له مقاعد أكبر مما سبق وتؤمن له مساحة كبيرةفي الحراك لما بعد إعلان النتائج".

وكان الصدر، قد وجه دعوة رسمية لجميع نوابه السابقينوالذين حددهم (أعضاء كتلة الاحرار وسائرون والكتلة الصدرية)، لتناول الإفطار فيالحنانة معا.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن"الاستضافة تمت بناء على دعوة من الصدر، لتناول الإفطار في الحنانة معاً".

وكانت مصادر مطلعة في الحنانة مقر الصدر، أشارت في وقتسابق بأن المشاركة بالانتخابات المقبلة من عدمها رهن بالصدر، وأن اتباعه ومؤيديهملتزمون بذلك.

وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن حراك لقادة الإطارالتنسيقي، نحو الصدر، لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرىمراقبون أن الانقسامات داخل قوى الإطار هي التي تدفع القوى الإطارية لدعوة التيارللعودة إلى العمل السياسي.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العمليةالسياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة"الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم73 نائباً.