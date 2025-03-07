2025-03-07 23:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت أمانة بغداد: الأمطار التي هطلت تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية للعاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هطول أمطار غزيرة بلغت ذروتها خلال ساعتين بمعدل (72) ملم و تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية للعاصمة البالغة (24) ملم ".وأضافت، أن "جميع محطات الصرف الصحي والجهد الآلي والبشري تعمل بوتيرة عالية للاسراع بتصريف مياه الامطار خلال ساعات قليلة ".