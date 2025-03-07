أمانة بغداد: الأمطار التي هطلت تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية
2025-03-07 23:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكدت أمانة بغداد: الأمطار التي هطلت تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية للعاصمة.
وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هطول أمطار غزيرة بلغت ذروتها خلال ساعتين بمعدل (72) ملم و تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية للعاصمة البالغة (24) ملم ".
وأضافت، أن "جميع محطات الصرف الصحي والجهد الآلي والبشري تعمل بوتيرة عالية للاسراع بتصريف مياه الامطار خلال ساعات قليلة ".
أكدت أمانة بغداد: الأمطار التي هطلت تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية للعاصمة.
وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هطول أمطار غزيرة بلغت ذروتها خلال ساعتين بمعدل (72) ملم و تمثل أضعاف سعة شبكة التصريف التصميمية للعاصمة البالغة (24) ملم ".
وأضافت، أن "جميع محطات الصرف الصحي والجهد الآلي والبشري تعمل بوتيرة عالية للاسراع بتصريف مياه الامطار خلال ساعات قليلة ".