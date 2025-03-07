2025-03-07 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خطف فريق الميناء ثلاث نقاط ثمينة، من مضيفه فريق أربيل، مساء الجمعة، بعد فوزه بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين، على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفاً قاتلاً في مرمى مضيفه اربيل عن طريق اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 25 بالمركز 16 وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 32 بالمركز التاسع.

وتقرر تأجيل مباراة فريقي النفط والقاسم، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً.