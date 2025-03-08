الميناء يتغلب على أربيل في دوري النجوم

2025-03-08 00:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الميناء على أربيل اليوم الجمعة بنتيجة (1-0) ضمن الدور 23 لدوري نجوم العراق.و سجل هدف الميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 89 من المباراة التي جرت في ملعب فرانسوا حريري .وبهذا الفوز ارتقى الميناء إلى المركز 16 بـ 24 نقطة فيما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز التاسع.