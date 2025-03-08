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الميناء يتغلب على أربيل في دوري النجوم

الميناء يتغلب على أربيل في دوري النجوم
الميناء يتغلب على أربيل في دوري النجوم
2025-03-08 00:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب الميناء على أربيل اليوم الجمعة  بنتيجة (1-0) ضمن الدور 23 لدوري نجوم العراق.
و سجل هدف الميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 89 من المباراة التي جرت في ملعب فرانسوا حريري . 
وبهذا الفوز ارتقى الميناء إلى المركز 16 بـ 24 نقطة فيما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز التاسع.



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