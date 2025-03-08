الميناء يتغلب على أربيل في دوري النجوم
2025-03-08 00:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب الميناء على أربيل اليوم الجمعة بنتيجة (1-0) ضمن الدور 23 لدوري نجوم العراق.
و سجل هدف الميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 89 من المباراة التي جرت في ملعب فرانسوا حريري .
وبهذا الفوز ارتقى الميناء إلى المركز 16 بـ 24 نقطة فيما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز التاسع.
تغلب الميناء على أربيل اليوم الجمعة بنتيجة (1-0) ضمن الدور 23 لدوري نجوم العراق.
و سجل هدف الميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة 89 من المباراة التي جرت في ملعب فرانسوا حريري .
وبهذا الفوز ارتقى الميناء إلى المركز 16 بـ 24 نقطة فيما تجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز التاسع.