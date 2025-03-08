القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في صلاح الدين

2025-03-08 01:00:03 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية الجريمة المنظمة في محافظة صلاح الدين، القاء القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في المحافظة.وقال مدير الجريمة المنظمة في صلاح الدين العميد ياسر مشعان طلفاح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكالة الاستخبارات قسم الجريمة المنظمة في صلاح الدين تمكنت من استدراج عصابة كانت تروم ببيع قطع اثرية من أربيل ونينوى الى قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين".وأضاف، أنه "تم القبض على افراد العصابة بالجرم المشهود وبحوزتهم قطع أثرية عبارة عن جرات عدد 4 ورمح أثري ومسكوكات تعود إلى العصور القديمة وحجر يشتبة به إلى ختم قديم"، مبينا انه "تم توقيف المتهمين وفق المادة 44 ( أثار)".