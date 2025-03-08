2025-03-08 02:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكرم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، مجموعة من الضباط والمنتسبين في مرور الرصافة أنقذوا مواطن داخل عجلته من الغرق في إحدى الإنفاق لموقفهم الشجاع وعملهم المتميز.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كرم مجموعة من الضباط والمنتسبين في مرور الرصافة أنقذوا أحد المواطنين من الغرق داخل عجلته في نفق بمنطقة الكرادة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد أن تعرضت العجلة الى الغرق في النفق بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة وغيرها من مناطق البلاد".وأشاد الوزير، بحسب البيان، "بشجاعة هؤلاء الأبطال وأداءهم المتميز والنزول داخل المياه والوصول إلى العجلة" ، مثمنًا "جهودهم لخدمة المواطنين ".