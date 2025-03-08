فليك: تشيزني الحارس الأساسي لبرشلونة

2025-03-08 02:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد هانز فليك، مدرب برشلونة، بحارس مرمى الفريق فويتشيك تشيزني، مؤكدًا أنه الحارس الأساسي رقم 1 في الفريق.وأشار إلى أن “قرار التعاقد مع تشيزني لم يكن فرديًا، بل جاء نتيجة لعمل جماعي داخل النادي، وقد أثبت الحارس البولندي جدارته بهذا القرار”.وأوضح فليك أنه لا يفضل اللعب بتحفظ دفاعي في المباريات الحاسمة، مؤكدًا على أهمية اللعب بإيجابية وتجنب التركيز فقط على تجنب الأخطاء، حيث يرى أن ذلك ليس فكرة جيدة. كما شدد على ضرورة الدفاع كفريق متكامل لتحقيق النجاح.وفي ما يتعلق بالمباراة القادمة ضد أوساسونا، أشار فليك إلى أنه قد يجري بعض التعديلات على التشكيل الأساسي، لكنه لم يحدد عددها بعد، معربًا عن تفاؤله نظرًا لتحسن مستوى الفريق مقارنة بمباراة الدور الأول.