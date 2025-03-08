وزارة الخارجية: نتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا

2025-03-08 02:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الجارية في سوريا، فيما اكدت موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة."وأكدت الوزارة، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع"، مشددة على "أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري".وأعربت الوزارة، عن "رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء"، محذرة من أن "استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام".