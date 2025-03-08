أمانة بغداد: سحب مياه الأمطار بنسبة 90% من شوارع العاصمة

2025-03-08 02:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - امنة السلاميأعلنت أمانة بغداد، السيطرة على مياه الأمطار بنسبة 90% في الشوارع الرئيسة بالعاصمة.وقال مدير الاعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الامطار التي هطلت مساء الجمعة كانت فوق الطاقة الاستيعابية بنسبة 100% بقصوى تصل إلى 72 ملم ، بينما الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 24 الى 38 ملم"، مبينا أنه "بعد ان توقفت الامطار التي استمرت لاكثر من ساعتين تم اشغال مضخات سحب المياه ".وأضاف، أنه "تم سحب مياه الامطار من شوارع العاصمة الرئيسية بنسبة 90% وفي الساعات القادمة سيتم سحبها بشكل كامل"، مؤكدا ان " العمل جار الان على سحب مياه الامطار المتراكمة في ساحة جسر الطابقين من قبل بلدية الكرادة حيث توجهت شبكة الصاروخيات والساحبات من الجهد الخدمية لـ 17 بلدية لرفع المياه ".وتابع، أنه "خلال الصباح الباكر سيتم سحب جميع مياه الامطار من شوارع العاصمة في حال بقيت الاجواء مستقرة".