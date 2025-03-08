بغداد تعرب عن قلقها ازاء الاحداث في سوريا وتدعو الى ضبط النفس

2025-03-08 03:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 7 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة انها تتابع بقلق بالغ التطورات الامنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار في المنطقة.وقالت الوزارة في بيان "ان موقف العراق الثابت يدعو الى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع" مشددة على اهمية ضبط النفس من جميع الاطراف وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري.كما اعربت الوزارة عن "رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الابرياء" محذرة من ان استمرار "العنف" سيؤدي الى تفاقم الازمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة ما يعيق جهود استعادة الامن والسلام.وجددت دعوتها المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود الرامية لانهاء المعاناة الانسانية في سوريا ودعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها. (النهاية) ع ح ه / ر ج