الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات كندية

2025-03-08 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع المستوردة من كندا، وذلك بعد انتهاء تحقيق استمر لفترة من الزمن حول ممارسات تمييزية اتخذها الجانب الكندي.

وجاء في بيان الوزارة: "قررت الصين فرض رسوم جمركية على بعض السلع الكندية المستوردة، استنادا إلى قانوني التجارة الخارجية والرسوم الجمركية الصينيين".

وأضافت: "هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على القيود التمييزية التي فرضتها كندا، والتي أثرت سلبا على النظام التجاري العادل وأضرت بالمصالح القانونية للشركات الصينية".

وتابعت: "نحن نطالب الجانب الكندي بتصحيح إجراءاته الخاطئة على الفور، وإلغاء القيود التقييدية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها".

يذكر أنه في نهاية اب 2024، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية بنسبة 100%، وعلى منتجات الألومنيوم والصلب بنسبة 25%.

وردا على هذه الإجراءات، بدأت وزارة التجارة الصينية في 26 كانون الأول تحقيقات لتحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل تمييزا ضد الصين.

المصدر: وكالات