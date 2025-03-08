أبرز ما تضمنته فعاليات اليوم السابع للأسبوع الأدبي

2025-03-08 09:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واع – عدي العبادي

شهد اليوم السابع من الأسبوع الأدبي الذي يقيمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بدورته الثالثة بعنوان (نزهةٌ ربيعيّةٌ مع كتاب) عدد من الفعاليات ابرزها حفل توقيع كتاب (البناء المعماري للفيلم الروائي الحديث) للكاتب كاظم مرشد السلوم الصادر حديثاً عن منشورات الاتحاد، بحضور جمع كبير من جمهور الأسبوع الأدبي وأدباء الوطن.

وتضمّنت الجلسة الأولى التي أدارها الناقد سعد التميمي الاحتفاء بالشاعر الفائز بجائزة الإبداع العراقي حسن عبد راضي، الذي أشار في مفتتح حديثه إلى أنه "ينتمي لجيل الثمانينات الشعري منذ إصداره لأول ديوان شعري بعنوان (الطاعون)"، مبيّناً أن "الشعر بالنسبة له في المقام الأول ويفضله على بقية الأجناس الأدبية الأخرى التي يكتبها كالنقد والمقالة والرواية والمسرح وأدب الأطفال وغيرها، ليقرأ بعدها مجموعة من قصائده بعناوين ومواضيع مختلفة".

أما الجلسة الثانية "فحملت توقيع فرقة المقام العراقي بقيادة الفنان طه غريب، التي قدمت مجموعة من الأغاني العراقية التراثية ومنها (فوك النخل وأويلاه يابه وعاين يادكتور ويا گليبي سل وذوب سل وتفطر) وغيرها من الأغنيات التي حظيت بتفاعل وحفاوة كبيرين من الجمهور الحاضر".