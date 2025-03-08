ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ

2025-03-08 09:25:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن عدم تمكن لاعب الفريق (ألكسندر بافلوفيتش) من المشاركة في المباريات القادمة بسبب معاناته من عدوى مستمرة.وأوضح النادي أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر (20) عامًا لن يكون جاهزًا للعب مع الفريق حتى إشعار آخر.وقد غاب بافلوفيتش عن آخر مباراتين لبايرن، حيث لم يشارك في الفوز على شتوتجارت 3-1 في الدوري الألماني، وعلى باير ليفركوزن 3-0 في دوري أبطال أوروبا.ويبدو أنه سيغيب عن المباريات التي تسبق فترة التوقف الدولي، والتي تشمل مواجهات مع بوخوم ويونيون برلين في الدوري الألماني، بالإضافة إلى مباراة الإياب أمام ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.المصدر : سكاي نيوز