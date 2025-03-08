الأمطار والضباب يهيمنان على أجواء البلاد.. وتحذيرات من تدني الرؤية

2025-03-08 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد مدن البلاد، اليوم السبت (8 آذار 2025)، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع فرص لهطول زخات من الأمطار متفاوتة الشدة.

وذكرت هيئة الأنواء الجوية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأمطار ستكون خفيفة إلى معتدلة أحيانًا، ترافقها فترات من البرق والرعد"، مشيرة إلى أن "غزارة الأمطار ستزداد في مناطق من شمال وغرب البلاد، إضافة إلى بعض مدن الوسط والأقسام الشرقية".

وأضافت، أن "الظروف مهيأة لتشكّل موجات من الضباب متوسط الكثافة خلال ساعات الصباح والليل، خاصة في مدن وسط وشمال البلاد، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية".

أما بشأن درجات الحرارة، فقد توقعت الأنواء الجوية "ارتفاعًا طفيفًا يتراوح بين (2-4) درجات مئوية مقارنةً بيوم أمس".













