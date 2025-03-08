2025-03-08 09:54:04 - المصدر: ايشان

قدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، موقفاً اعتبره الكثيرون “تمييزاً عنصرياً” بعد قرار في التعامل مع صيام اللاعبين المحترفين خلال شهر رمضان. حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منع اللاعبين المسلمين من الصيام خلال شهر رمضان، أثناء التدريب مع المنتخب الوطني، مما أثار اتهامات بالتمييز وتقسيم الفريق. وأفادت تقارير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أبلغ اللاعبين […]

ظهرت المقالة “تمييز عنصري” فرنسا تمنع لاعبيها “المسلمين” من صيام رمضان رفقة المنتخب أولاً على ايشان.



