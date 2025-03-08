نيجيرفان بارزاني في 8 آذار: المرأة شريك أساسي في بناء مستقبل كوردستان

2025-03-08 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفل به في الثامن من آذار، بأحر التهاني لجميع نساء كوردستان والعراق والعالم، متمنياً لهن المزيد من التقدم والنجاح في مساعيهن من أجل تحقيق العدالة والمساواة.

وأكد بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، على دعم إقليم كوردستان الكامل لاستمرار دور المرأة المؤثر في بناء مجتمع أكثر حرية وعدالة وتقدماً.

وقال: "على مر التاريخ، أثبتت المرأة في كوردستان حضورها وشجاعتها وصمودها في ميادين النضال السياسي والمقاومة وجميع مجالات الحياة، فقد كانت جزءاً لا يتجزأ من مسيرة كوردستان التحررية، وهي اليوم تواصل دورها في السياسة والاقتصاد والإدارة والتربية وتشارك بفاعلية في جميع مجالات الحياة."

وأضاف بارزاني: "إننا نعتز بمكانة ومكاسب المرأة الكوردستانية، ونعلم أيضاً أن هناك حاجة للمزيد من العمل الشامل لضمان حقوقها وحمايتها من العنف والتمييز، وتعزيز مكانتها في جميع القطاعات."

وأشار بارزاني إلى أن "القضاء على العنف ضد المرأة، وحماية حقوقها وتأمين بيئة تضمن مشاركتها المتساوية في جميع مجالات الحياة، هي مسؤولية جماعية"، مؤكداً أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الأفراد والأسر والمجتمع والمؤسسات.

وفي ختام بيانه، أكد نيجيرفان بارزاني التزامه الدائم بترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والمساواة، مشيراً إلى أن "بناء مجتمع ديمقراطي متقدم لن يتم بدون ضمان حقوق وحريات المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجالات كافة."

كما قدم تحيته لجميع النساء المناضلات في سبيل حقوقهن، وأرواح ضحايا العنف، مؤكداً أن "المجد ليوم المرأة العالمي".