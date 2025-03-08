بينهم فتاتان.. القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد

2025-03-08 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت (8 شباط 2025)، عن القاء القبض على 4 أشخاص بينهم فتاتان بحوزتهم مواد مخدرة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "دوريات نجدة الزعفرانية التابعة الى شرطة بغداد الرصافة تمكنت من القبض على (4) أشخاص بينهم فتاتان، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأجهزة تعاط للمخدرات".

واضاف البيان، ان "ذلك جاء خلال تجوال الدوريات ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرا الى، انه "تم الاشتباه بأشخاص بوضع يجلب الشك، ولدى استيقافهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على المواد المخدرة".

وتابع، انه "تم تسليمهم مع المبرزات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".