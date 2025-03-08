بارزاني في اليوم العالمي للمرأة: ملتزمون بتكافؤ الفرص للنساء

2025-03-08 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

تقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت (8 اذار 2025)، بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فيما أكد التزامه بتعزيز فرص تمكينها ومشاركتها في مختلف المجالات.

وقال بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يوم الثامن من آذار، أتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع نساء كردستان والعالم أجمع".

واضاف اننا "وإذ نحتفي بهذا اليوم، فإننا نكنّ بالغ الاحترام والتقدير لنضال المرأة الكردستانية ودورها المهم في تاريخ شعب كردستان، فقد كانت وستظل رمزاً للوطنية والشجاعة والإيثار والتضحية".

وتابع بارزاني انه "وبفضل هذا النضال، نفخر اليوم برؤية المرأة وهي تضطلع بدورها المشهود والفاعل في مختلف مؤسسات إقليم كردستان، وفي سياق دعمنا المستمر".

وبين اننا "نؤكد التزامنا الراسخ بتوفير المزيد من الفرص المتكافئة لها، وتعزيز نسبة مشاركتها، وتمكينها في شتى مجالات الإدارة، ومواصلة العمل على مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضدها".

وختم بارزاني قوله "تهانينا لنساء كردستان في يومهنّ، راجين لهنّ مزيداً من التقدم والنجاح".