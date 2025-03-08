الداخلية العراقية تحذر من رسالة احتيالية تستهدف مستخدمي "فيسبوك"

2025-03-08 10:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر مركز الأمن السيبراني التابعلوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، من رسالة احتيالية انتشرت مؤخراً على"فيسبوك"، تدّعي أن حساب المستخدم سيتم تعطيله بسبب انتهاك مزعوملسياسات المنصة، وتطالب المستهدفين بفتح رابط إلكتروني للتحقق من هويتهم.

وذكر المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"هذه الرسالة تندرج ضمن أساليب التصيد الاحتيالي (PHISHING)، حيث يقوم المهاجمون بإنشاء مواقع وهمية تشبه صفحات تسجيل الدخولالرسمية، بهدف خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية ومعلومات تسجيل الدخولالخاصة بهم".

وأوصى المركز، بحسب البيان، التحقق من صحةعنوان الموقع الإلكتروني والتأكد من عدم احتوائه على أخطاء إملائية أو رموز غيرمألوفة قد تدل على تزويره، وتجنب فتح الروابط المشبوهة أو المجهولة المصدر، فضلاًعن استخدام أدوات فحص الروابط مثل موقع VIRUSTOTAL للتأكد من سلامتهاقبل النقر عليها.