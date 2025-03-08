في يومها الدولي.. الأمم المتحدة: العراق يعزز حقوق المرأة

2025-03-08 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت الأمم المتحدة ،اليوم السبت (8 آذار 2025)،أن العراق يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى أن الشعار العالمي لليوم الدولي للمرأة هذا العام لكافة النساء والفتيات: تسريع التقدم، الحقوق، المساواة، التمكين، يعكس الفرصة لبناء مجتمع يُمكّن كل امرأة وفتاة من الازدهار والمساهمة والقيادة بحرية وأمان.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه تم تكريم دور المرأة العراقية في تشكيل هوية الأمة، حيث أثبتت المرأة العراقية عبر التاريخ صمودها وتصميمها وتضحياتها وإنجازاتها الكبيرة. كما حقق العراق تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وأضاف البيان أن "العراق حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات المشاركة السياسية للمرأة، حيث تم الالتزام بالحصص المخصصة لذلك، واعتمدت حكومة العراق أُطراً شاملة لتمكين المرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، ومن المتوقع إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المرأة والسلام والأمن قريبًا".

وتابع البيان أن "هناك المزيد من العمل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التي توفر مزيدًا من الحماية ضد العنف، وتعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتفتح الطريق لمزيد من المشاركة في مؤسسات صنع القرار".

كما دعت "المؤسسات العراقية إلى حماية هذه المكاسب، خاصة في مجال المشاركة السياسية للمرأة، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب".

وأكدت الأمم المتحدة "استعدادها الكامل لدعم المؤسسات العراقية بما يتماشى مع الأطر الدولية لتعزيز حقوق المرأة والفتيات وضمان تمكينهن، مع تعزيز أصواتهن في تشكيل مستقبل العراق".



