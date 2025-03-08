2025-03-08 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مجلس ديالى، اليوم السبت (8 شباط 2025)، بدء تدفق السيول على الشريط الحدودي العراقي-الإيراني وستبلغ ذروتها بعد ظهر اليوم، في أقصى شرق المحافظة، فيما طمأن المواطنين بانها لا تشكل أي خطر.

وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الساعات الماضية شهدت بدء تدفق السيول الجارفة في خمسة وديان حدودية على الشريط الحدودي العراقي-الإيراني، أبرزها ترساق، طحلاوة، وحران"، لافتًا إلى أن "ذروة تدفق السيول ستصل بعد ظهر اليوم، وفق التوقعات، رغم توقف هطول الأمطار في مناطق واسعة من شرق ديالى".

وأضاف أن "الاتصالات مع خلية الأزمة حتى الآن تؤكد أن السيول لا تشكل أي خطر على القرى والأراضي الزراعية أو الطرق الرئيسية، إذ تجري ضمن مساراتها الطبيعية في الوديان الحدودية، التي يمكنها امتصاص موجات السيول المتدفقة دون أي تهديد يُذكر".

وأكد الكروي أن "هذه السيول تعدّ ثروة لمناطق شرق ديالى، كونها تعزز الخزين المائي الجوفي، والذي يشكل شريان حياة مهم عبر الآبار الارتوازية لمناطق واسعة"، مشيرًا إلى أن "مجلس ديالى يتابع تطورات ملف السيول بشكل مباشر، على مدار الساعة، من خلال التواصل المستمر مع خلية الأزمة".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت في وقت سابق من تعرض البلاد لموجة طقس سيء تشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد.

وأكدت الهيئة بحسب إيضاح لها، تلقته "بغداد اليوم"، أن ذروة هذه الحالة الجوية ستكون من يوم الخميس وحتى فجر الجمعة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما نصحت الهيئة بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى خلال هذه الفترة، خاصة في المناطق المعرضة للفيضانات أو الانهيارات الطينية.

ونوهت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لتلقي أي تحديثات أو تغييرات في توقعات الطقس.