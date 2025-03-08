مباريات اليوم.. برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي

2025-03-08 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتطلع برشلونة لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني عندما يستضيف أوساسونا، في الجولة الـ 27 من المسابقة، في مباراة ستحظى باهتمام جماهير الكرة الأوروبية اليوم السبت.

وفي الدوري الإنجليزي سيكون الموعد مع مواجهتين مهمتين في الجولة 28، تجمع الأولى نوتينغهام فورست، ومانشستر سيتي، فيما تدور الثانية في ملعب أنفيلد بين المتصدر ليفربول، وصاحب المركز الأخير ساوثامبتون.

كما تقام مباريات الجولة 25 من الدوري الألماني، ومنافسات من الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي.

وهذه مواعيد مباريات اليوم السبت 8 آذار بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

برشلونة ـ أوساسونا ـ الساعة 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

نوتينغهام ـ مانشستر سيتي ـ الساعة 3:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

ليفربول ـ ساوثامبتون – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الألماني

بايرن ميونخ ـ بوخوم ـ الساعة 05.30 مساءً ـ beIN Sports HD 4

باير ليفركوزن ـ فيردر بريمن ـ الساعة 05.30 مساءً ـ beIN Sports HD 5

بروسيا دورتموند ـ أوغسبورغ ـ الساعة 05.30 مساءً ـ beIN Sports HD 6

الدوري الفرنسي:

ستاد رين ـ باريس سان جيرمان ـ 07.00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي:

ليتشي ـ ميلان ـ الساعة 08.00 مساءً ـ أبوظبي الرياضية PREMIUM

إنتر ميلان ـ مونزا الساعة 10.45 مساءً ـ أبوظبي الرياضية PREMIUM