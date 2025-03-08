2025-03-08 11:00:05 - المصدر: ايشان

كشفت نتائج تشريح جثة الممثل العالمي جين هاكمان، الحائز على جائزة الأوسكار، سبب وفاته الغامضة. وأظهرت النتائج أن هاكمان البالغ من العمر 95 عاما، كان يعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأن وفاته جاءت نتيجة مضاعفات مرتبطة بمرض القلب وعوامل أخرى. وتوفي هاكمان بعد أيام قليلة من وفاة زوجته بيتسي أراكاوا البالغة من العمر […]

ظهرت المقالة أيامه الأخيرة كانت مأساوية.. التحقيقات تكشف سر وفاة جين هاكمان وزوجته أولاً على ايشان.



