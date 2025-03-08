اليوم.. ثلاث مباريات في الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق

2025-03-08 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام اليوم السبت (8 اذار 2025)، ثلاث مباريات لحساب منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.

أولى المواجهات يضيفها ملعب النجف في محافظة النجف الأشرف وتجمع بين النجف وضيفه فريق الزوراء ، فيما يضيف ملعب الساحر أحمد راضي مباراة أصحاب الأرض ، فريق الكرخ مع المتصدر زاخو، وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الكهرباء صاحب المركز الخامس عشر برصيد(26) نقطة ضيفه ديالى الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد (13) على ملعب الزوراء.

ويسعى الوصيف الزوراء صاحب الـ(43) نقطة إلى مواصلة الضغط على المتصدر عندما يواجه النجف الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد(29) نقطة، بينما يرغب غزلان البادية بالاستمرار في نتائجه الإيجابية التي تدفعه نحو المركز العاشر.

وفي مواجهة أخرى، يطمح صاحب المركز الأول فريق زاخو الذي يملك في جعبته (45) نقطة إلى تحقيق فوزه الرابع عشر هذا الموسم، وتعزيز الصدارة عندما يواجه الكرخ صاحب المركز الثالث عشر برصيد (28) نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة أربع مواجهات مثيرة، حيث يستضيف نوروز فريق القوة الجوية، بينما يواجه نفط البصرة نظيره الطلبة، ويلتقي الحدود مع الكرمة، وتختتم الجولة بلقاء مرتقب بين الشرطة وكربلاء.