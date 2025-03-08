منتخب العراق للتنس يغادر إلى ماليزيا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

2025-03-08 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الوطني العراقيللتنس لفئة دون 16 سنة (بنين) العاصمة بغداد، متوجهاً إلى ماليزيا للمشاركة فيالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في مدينة كوتشينغ خلال الشهرالجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيفالعگيلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض التصفيات خلال الفترةمن 10 إلى 17 آذار/مارس الجاري، وسط منافسة قوية مع أبرز لاعبي القارة الآسيويةالذين يسعون لحجز مقاعدهم في النهائيات العالمية".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيشارك بثلاثةلاعبين تم اختيارهم بناءً على نتائجهم المتقدمة في البطولات المحلية، وهم فيصلخالد، مزن هيمن، وداهين زرادشت، تحت قيادة المدرب معاذ عصام".

وأشار العگيلي، إلى أن "البطولة تمثلفرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين العراقيين وإبراز قدراتهم على الساحةالدولية"، متمنياً "تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضةالتنس في العراق".