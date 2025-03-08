شرطة ديالى تضبط شاحنة سايلو تحمل 20 الف لتر بنزين معدة للتهريب

2025-03-08 11:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

ضبطت مفارز شرطة ديالى، اليوم السبت (8 آذار 2025)، شاحنة سايلو محورة، على شكل خزان وقود، تحمل 20 الف لتر من مادة البانزين معدة للتهريب.

وذكر بيان لـ قيادة شرطة ديالى، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز شرطة السعدية شمالي بعقوبة، تمكنت من ضبط شاحنة سايلو محورة اثناء التفتيش".

وأضاف البيان، انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق الشاحنة وتسليمه الى الجهات الأمنية والرقابية المختصة".