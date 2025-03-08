رئيس الوزراء يفتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة

2025-03-08 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المشاريع التي افتتحها رئيس الوزراء، تضمنت مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة، وجسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".