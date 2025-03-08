استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل ببداية الاسبوع

2025-03-08 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 147800 دينار مقابل 100 دولار.