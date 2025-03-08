مركز الامن السيبراني يحذر من رسالة احتيالية على فيسبوك

2025-03-08 11:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، اليوم السبت (8 اذار 2025)، من رسالة احتيالية انتشرت على منصة فيسبوك.

وذكر المركز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "كوادره الفنية رصدت رسالة احتيالية انتشرت على منصة فيسبوك تدعي أن الحساب الذي يتم استهدافه سيتم تعطيله بسبب انتهاك سياسات المنصة وتطلب من صاحب الحساب فتح رابط الكتروني للتحقق من هويته".

واكد المركز أن "هذه الرسالة احتيالية وتهدف إلى سرقة الحسابات الإلكترونية عبر أسلوب التصيد الاحتيالي (Phishing) حيث يقوم المهاجمون بإنشاء مواقع وهمية تشبه صفحات تسجيل الدخول الرسمية لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم".

واوصى المركز بـ "التأكد من أن عنوان الموقع مكتوب بشكل صحيح ولا يحتوي على أي أخطاء إملائية أو رموز غريبة قد تشير إلى أن الموقع مزيف، وتجنب فتح الروابط المجهولة أو المشبوهة"، مؤكدا على "تحقق من صحة الروابط باستخدام مواقع مثل VirusTotal قبل النقر عليها".