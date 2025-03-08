اختتام بطولة العراق للسيارات فئة كارتينك للناشئين في السليمانية

2025-03-08 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واعاختتمت يوم أمس الجمعة، الجولات الختامية لبطولة العراق لسباق السيارات فئة (كارتينك) والتي احتضنتها حلبة سوبرسات بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " المنافسات جرت بحضور عضوَي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية (هرده رؤوف بارام) و( ليلى محمد أمين ).ونقل البيان عن رئيس الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية رائد البياتي قوله: إن "منافسات الجولات الختامية جرت بمشاركة 25 متسابقاً ومتسابقةً مثلوا مختلف الأندية والأكاديميات والتشكيلات العراقية التابعة للاتحاد".وأشاد البياتي بأداء المتسابقين والمتسابقات والتزامهم بتعليمات اللجنة المنظمة، ومستوياتهم الواعدة والمتميزة التي ظهروا بها من خلال الندية والإثارة الكبيرتين اللتين تواصلتا لنحو ثماني ساعات وسط متابعة الجمهور والمهتمين الحاضرين.