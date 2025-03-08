الأمم المتحدة تدعو العراق الى إقرار قوانين لحماية المرأة من العنف

2025-03-08 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت الأمم المتحدة في العراق، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، يوم السبت، إن العراق حقق تقدما "ملحوظا" في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين النساء والفتيات كافة، داعية المؤسسات المعنية الى إقرار مزيد من القوانين التي توفر الحماية للمرأة ضد العنف.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حقق تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكين جميع النساء والفتيات، وقد تمّ تحقيق الحصص المخصصة للمشاركة السياسية للمرأة".

وأضاف البيان أن "حكومة العراق اعتمدت أُطراً شاملةً وطموحةً لتمكين المرأة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، وسوف تُطلق قريباً خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المرأة والسلام والأمن".

وبينت الأمم المتحدة في بيانها أنه "قد تم تحقيق الكثير من التقدم والإنجازات في العراق، ومع ذلك، ما يزال أمام البلدِ المزيدُ من العمل، بما في ذلك التشريعات التي من شأنها أن توفّر المزيد من الحماية للمرأة العراقية ضد العنف، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتمهيد الطريق لمزيدٍ من المشاركة والتمثيل للمرأة في مؤسسات صنع القرار في جميع القطاعات"، داعية المؤسسات المعنية في العراق إلى "حماية هذه المكاسب والحفاظ عليها، وخاصة في مجال المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب المقبلة".

وأكدت الأمم المتحدة، إنها ستقدم "كل الدعم المطلوب للمؤسسات العراقية، بما يتماشى مع الإطار الدولي، لتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وضمان حمايتهن وتمكينهن، وتعزيز أصواتهن في المساهمة في تشكيل مستقبل الأمة".

وختمت بالقول: "في هذا اليوم، نحتفل بالزخم المكتسب ونشجّع جميع الأطراف المعنية على البناء على هذا الأساس، والمضي قدماً في مستقبلٍ تزدهرُ فيه كلّ امرأةٍ وفتاةٍ في العراق بالقوة والصمود والفرص التي لا حدود لها".