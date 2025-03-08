2025-03-08 12:27:04 - المصدر: ايشان

رحبت الأمم المتحدة بـ”الجهود الدبلوماسية” إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان للصحفيين مساء الجمعة، أن “الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني”. وقال دوجاريك، بشأن أسئلة حول رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني […]

ظهرت المقالة إيران ترفض وترامب يحاول والأمم المتحدة تعلق: الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتعامل مع طهران أولاً على ايشان.



