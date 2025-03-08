2025-03-08 13:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 35 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 44 مليار دينار عراقي خلال شهر شباط الماضي.

وذكر السوق في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 20 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شباط قد بلغت 74 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 35 ملياراً و 679 مليوناً و 814 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت 44 مليار دينار من خلال تنفيذ 12654 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX 60 أغلق على 1043 نقاط مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.01% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد حتى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.