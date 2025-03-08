رئيس الوزراء: المشاريع الصناعية والبنى التحتية تمثل أولوية للبرنامج الحكومي

2025-03-08 13:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المشاريع الصناعية والبنى التحتية تمثل أولوية للبرنامج الحكومي.

وقال السوداني خلال افتتاحه خلال دائرة مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الحكومة تدعم القطاع الخاص في انجاز المشاريع المهمة مثل مشروع مصنع الضواري للحديد والصلب في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين وبطاقة إنتاجية تبلغ 570 ألف طن".

يتبع..